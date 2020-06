Francesco Facchinetti piccante: "Quei selfie da mia moglie Wilma"

La passione non manca in casa Facchinetti. Sposati da cinque anni, Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol sono affiatati come il primo giorno. Lo racconta l'ultimo retroscena raccontato via social dall'ex Dj Francesco: l'ex modella brasiliana si divertirebbe a mandare selfie piccanti al marito quando è lontano da casa.

I selfie bollenti di Wilma Facchinetti

"Amore non mandarmi foto così perché abbiamo già 4 figli e non ci sono più letti in casa", scrive Facchinetti su Instagram, dove condivide una foto sexy della moglie. Nello scatto, lei è distesa sul letto, indossa una sottoveste di seta e guarda languida verso la fotocamera. Trentamila i like in poche ora, tanti i follower che apprezzano l'audacia della signora Facchinetti, un metro e 80 di altezza per 55 chili e un corpo che scolpito è dire poco.

La storia tra Francesco Facchinetti e Wilma

Francesco e Wilma sono tra le coppie più famose del mondo dello spettacolo. Protagonisti del reality show The Facchinetti's, andata in onda su Real Time, vivono a Mariano Comense, in provicia di Como. Il matrimonio con rito civile è arrivato nel 2014, poco dopo la nascita del primo figlio, Leone. Entrambi però erano già diventati genitori grazie a precedenti relazioni: lui grazie all'amore per la ex Alessia Marcuzzi, da cui ha avuto Mia; lei invece ha avuto Charlotte da una precedente relazione.

Francesco e Wilma si sono conosciuti per caso a Marrakech, in Marocco, e da allora non si sono più lasciati, tanto che lei - modella con una laurea come dentista e figlia di un uomo di scienza - ha abbandonato l’America per trasferirsi in Italia e stare con il suo amore. A 'benedire' la relazione anche Marcuzzi, ex di Facchinetti, con cui formano una delle famiglie allargate più famose dello spettacolo.