Francesco Facchinetti pazzo d’amore, ecco l'anello super lusso per i 6 anni con Wilma (FOTO)

“Diamonds are girl’s best friend”, cantava Marilyn Monroe. Lo sa bene Francesco Facchinetti, che in occasione dell’anniversario di fidanzamento con la moglie Wilma Helen Faissol, ha deciso di omaggiarla con uno dei regali più tradizionali ma sempre apprezzati dalle donne: un anello scintillante. A raccontare l’acquisto è lo stesso Francesco su Instagram, che chiede consiglio ai fan. “Sono un po’ agitato ragazzi – dice l’ex cantante ed ora manager di talenti – Perché proprio oggi sei anni fa sentivo per la prima volta la Lady (il soprannome della moglie, ndr) su Whatsapp e dunque, per festeggiare l’anniversario, le ho preso quest’anello. Fatemi sapere se vi piace”.

Impossibile immaginare risposta negativa di fronte ad un anello così prezioso ed elegante, decorato con una sequenza di cerchi brillanti. Ma come avrà reagito Wilma? Per ora, sul suo profilo Instagram, l’influencer non ha ancora sfoggiato il nuovo gioiello, ma siamo certi lo farà presto.

Nella foto in basso, il regalo di Facchinetti per la moglie Wilma

L'amore tra Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol

L’entusiasmo di Francesco nella scelta del regalo per la sua metà racconta ancora una volta l’amore provato per la sua compagna di vita. La coppia è sposata dal 2015 ed ha due figli, Leone e Lavinia. “Non ho mai avuto un’ideale di donna – ha detto il figlio di Roby Facchinetti tempo fa - Nel mio viaggio ho amato persone anche molto diverse l’una dall’altra. Poi però le lancette dell’orologio si sono fermate su quella che forse è la più adatta per me, mia moglie, la metà del mio universo”.