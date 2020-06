Vacanza extra lusso per i Facchinettis, in Sardegna in una villa da sogno

I Facchinettis sbarcano in Sardegna. Sono appena iniziate le vacanze di Francesco Facchinetti e tutta l'esplosiva famiglia, ormai di casa in Costa Smeralda, ma quest'anno in un'altra villa da sogno. Si chiama Bouganville - in onore di questa splendida pianta estiva che la circonda - e ha un enorme parco, con piscina e spiaggia privata (e una Mehari verde per spostarsi da un angolo all'altro). Non solo, c'è anche una grandissima cucina esterna e un'elegante veranda con un mega salotto vista mare.

Il manager la mostra su Instagram, accompagnato passo passo da Mia, la figlia avuta da Alessia Marcuzzi, in vacanza con papà, la moglie Wilma Faissol e i fratelli Charlotte, Leone e Liv. "Un paradiso terrestre - commenta l'ex Dj Francesco tra le sue storie - Guardate che spettacolo, è incredibile. Quanta natura, io la amo. La Sardegna è uno dei posti più belli del mondo". E vista da lì, come dargli torto?