FaceApp conquista i vip: eccoli da vecchi, li riconoscete?

Dilaga in queste ore spinta dal vento degli hashtag la ‘FaceApp-mania’, l’ultima trovata social che sta rendendo Facebook, Instagram e Twitter reparti geriatrici virtuali in cui ognuno può sponsorizzare la propria vecchiaia precoce.

Capelli bianchi e grigi, rughe sulla fronte e attorno alle labbra, borse sotto gli occhi sono i dettagli che mutano i connotati degli utenti curiosi di scoprirsi con una trentina d’anni in più, in barba alla massiva tendenza di spianare zampe di gallina e lucidare la pelle che tanto ha fatto la fortuna di Photoshop e diavolerie simili. E pure i cosiddetti vip, notoriamente vanesi nel mostrarsi sempre belli, giovani e impeccabili, hanno ceduto alla bizzarria del momento, postando i loro selfie “da vecchi” così, giusto per vedere e manco di nascosto, l’effetto che fa.

Da Eros Ramazzotti alla figlia Aurora, da Alessandro Gassman ai Ferragnez, ecco una gallery dei personaggi del mondo dello spettacolo che hanno ceduto alla tentazione di sottoporsi al all’inevitabile incedere del tempo simulato da un app. Per divertimento, ovviamente, ché si sa che il gioco è bello finché dura poco. Giusto il tempo di un click.

Eros Ramazzotti

