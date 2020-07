Temptation, il falò tra Valeria e Ciavy precipita. Bisciglia si alza e sbotta al ragazzo: "Adesso ti calmi"

"Vale, hai fatto schifo", è il benvenuto che dà Ciavy alla fidanzata Valeria. "Abbracci un altro ragazzo (il sngle Alessandro, con cui si è baciata, ndr) dopo pochi giorni. Dov'è la tua dignità?", prosegue. Ma Valeria si ribella: "Ora taci, perché mi stai trattando come uno zerbino da quattro anni e dopo poche ore già eri con le single". E' solo l'inizio del falò di fuoco tra Valeria e Ciavy, insieme da quattro anni e che ieri si sono detti addio nella trasmissione di Canale 5.

Temptation Island, Filippo Bisciglia contro Ciavy

La frase di debutto di Ciavy è solo l'inizio. Il pr romano si sfoga accusando in continuazione la ragazza. I toni si alzano. Una situazione che fa sbottare il conduttore Filippo Bisciglia. "Le cose si spiegano con calma, quindi mi fai la cortesia di spiegarti con calma - dice il presentatore, alzandosi e mettendosi tra i due - Se stai calmo è anche meglio, perché entrano di più dentro le cose. Cento volte hai detto che Valeria ha fatto una figura brutta, lo abbiamo capito. Adesso fai parlare Valeria".

Tempation Island, il falò tra Valeria e Ciavy

Valeria accusa Ciavy di averla completamente annullata negli ultimi due anni. "Mi hai chiuso in casa due anni - grida - mi hai messo le peggio corna, mi tratti come una 'maggiordoma', del resto tu stesso hai detto che una donna serve per farti acqua e limone al mattino, tu mi metti in competizione con le altre donne, mettendo in paragone il mio corpo con quello delle altre. Invece, di là, in questi giorni, un altro uomo mi ha fatto sentire amata. Tu mi hai annullato in due anni: non potevo più vedere gli amici né andare a prendere una pizza. Io ho riscoperto ciò che ero prima ed ho imparato a riamarmi".

"Hai sempre fatto come ti pareva", la replica di Ciavy. Ma Valeria non ci sta: "Io stavo zitta perché mi sentivo in colpa di una cosa che ho fatto in passato (non scende nel dettaglio, ndr), ma io solo adesso mi sono riamata. Credevo che mi saresti mancato, ma a volte non è stato così. Ho capito che io non ti lasciavo per paura. Ora però ho ritrovato il coraggio".

La parola fine la mette Valeria: "Ho capito che il nostro era un amore malato". E i due lasciano la trasmissione da single.