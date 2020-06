Giorgia Palmas e Filippo Magnini, prove (riuscite) di famiglia allargata con Sofia

"È tutto incredibile, così naturale e così perfetto". Giorgia Palmas è al settimo cielo. E così su Instagram celebra la bellezza della sua famiglia allargata: il compagno Filippo Magnini, da cui avrà presto il secondo figlio, e la primogenita Sofia, che non vede l'ora di conoscere il bebè che verrà. Due post, condivisi in queste ore su Instagram, raccontano l'armonia di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.

Giorgia si scatta una foto col pancione al sesto mese e condivide le sue sensazioni con i follower. Per lei si tratta della seconda maternità, arrivata a otto anni dalla prima, vissuta ai tempi della relazione con il calciatore Davide Bombardini, ma l'emozione è sempre la stessa. "Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua Vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso 'Ehi mamma sono qui, arrivo'.

A stretto giro, anche Magnini celebra il bebè che verrà. Lo fa con un post in cui si immortala insieme alla compagna e a Sofia. "Eccoci - scrive - noi siamo la tua famiglia. Si, visti così sembriamo un po’ strani e forse lo siamo, ma ti daremo tutto l’amore del mondo. Ogni giorno svegli la tua Mamma al mattino con dei calcetti e come vedi noi li ascoltiamo tutti! Non vedo l’ora di stringerti tra le mie braccia e proteggerti per tutta la vita. Ti aspettiamo".

Legati da un paio d'anni, l'ex velina e il campione di nuoto aspettano il loro primo figlio. Una lieta notizia che arriva in un periodo complesso come quello dell'emergenza coronavirus, che però non scalfisce la gioia della coppia, letteralmente al settimo cielo dopo aver rimandato le nozze proprio a causa dell'emergenza sanitaria.