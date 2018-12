Fariba Tehrani finisce in ospedale, ma Giulia Salemi non c'è

Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è in ospedale. La donna ha pubblicato una stories su Instagram, poche ore fa, direttamente dal letto d’ospedale con al suo fianco, un uomo, un suo amico.

“Che strana la vita, volevo andare in palestra e mi sono trovata al pronto soccorso. Anche questa volta ho sconfitto Azrael”, ha scritto Fariba facendo riferimento all’angelo della morte che, appunto, nella religione islamica si chiama Azrael.

“Grazie ad amico @steveregina per essermi stato accanto. Grazie a Dio per avermi dato un’altra occasione. Non ho finito ancora i miei compiti in questa vita”, ha aggiunto la donna.

Non si conoscono le ragioni per cui Fariba Tehrani è finita su un letto d’ospedale. Nella stories non c’è traccia della figlia Giulia Salemi. Ma l’influencer da diverse ore non pubblica nulla sui social, quindi potrebbe anche aver raggiunto la mamma in ospedale.

Stories Instagram @faribatehrani.official

Gallery