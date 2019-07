Estate hot a Formentera per Federica Nargi e Alessandro Matri

Baci ed effusioni sotto il sole di Formentera tra Federica Nargi e Alessandro Matri. Sul suo profilo Instagram l’ex velina ha pubblicato varie foto insieme al suo bel calciatore: sono davvero appassionati in alto mare. Per non parlare dello splendido lato b mostrato dalla Nargi che indossa un bel costume rosa.

Insomma gli anni passano (i due stanno insieme da dieci anni), ma la passione no, anzi sembra eplodere. La coppia è in vacanza nell’isola delle Baleari insieme alle figlie Sofia e Beatrice e sembra che siano innamorati come il primo giorno. Non solo lei infatti, ma anche lui ha postato diverse foto del felice quadretto familiare in vacanza, corredandole con dolci messaggi, come “My magnificent World” (Il mio mondo magnifico) o “Love on the boat” (Amore sulla barca). Lei anche sotto un’altra foto ha scritto: “Ti odio e poi ti amo e poi ti odio e poi ti…AMOOO”. Insomma l’amore tra i due va davvero a gonfie vele.