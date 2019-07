Federica Nargi si fa bionda, i fan: “Sembri Elena Santarelli”

Diventata popolare per la lunga chioma corvina che le aveva permesso di diventare la ‘velina mora’ di Striscia la notizia in coppia con Costanza Caracciolo, Federica Nargi spiazza adesso i suoi fan con un drastico cambio di look. Sarà per il desiderio di vedersi diversa giusto il tempo di una vacanza, sarà per la voglia di scoprirsi affascinante con un cambio inedito, fatto è che la modella romana è diventata bionda, e il risultato è sotto gli occhi dei follower che hanno sbirciato le sue storie Instagram.

Federica Nargi diventa bionda

La foto dell’inedita Federica Nargi versione bionda è stata postata anche dal suo parrucchiere Max Valvano che per lei ha pensato a un cambio di look che non snaturasse del tutto la sua bellezza. “Ti volevo diversa”, ha scritto nella didascalia che mostra la sua speciale cliente con i capelli biondi e le radici scure, come vuole la moda del momento. Il taglio, invece, è rimasto uguale, valorizzato da leggere onde attorno al viso. Lo stupore dei fan nel vedere la bellissima modella così diversa è stato tanto, come tanti sono stati coloro che hanno notato una vaga somiglianza con la collega Elena Santarelli.

Molti, invece, sono quelli che si stanno chiedendo se sia una scherzo, preferendola more come sempre. Intanto una cosa appare certa: bionda o mora che sia, quando la bellezza c’è, tale rimane, e Federica Nargi ne è la dimostrazione.