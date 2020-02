Federica Nargi presenta le figlie sui social: "Ecco le mie monelle"

Federica Nargi mamma orgogliosa. Nel pomeriggio di ieri l'ex velina ha condiviso su Instagram uno scatto insieme alle due figlie Sofia e Beatrice, di 3 e 1 anni, avute dal calciatore Alessandro Matri. Il terzetto si immortala in occasione di una giornata in giro per Milano ed è il ritratto della felicità: "Le mie monelle", ha scritto in calce alla foto Federica, aggiungendo l'hashat #beautifulday.

Federica Nargi con le figlie sui social

E subito, tra i follower, scatta il gioco delle somiglianze. "Sofia è la fotocopia di Ale, ma in certe espressioni è identica a te. Come nel caso di questo sorriso", scrive una fan. Tante anche le colleghe che hanno voluto lasciare a Federica i loro complimenti per aver messo su una famiglia così solida. Tra queste le showgirl Michela Coppa, Karina Cascella e Francesca Sofia Novello.

La storia tra Federica Nargi e Alessandro Matri

Federica e Alessandro, del resto, sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. In un ambiente ostico come quello della tv, dove lo scandalo è all'ordine del giorno, loro sono riusciti sempre a proteggere l'amore al riparo dai pettegolezzi e dai riflettori, facendo della semplicità la loro cifra distintiva. Il primo incontro è arrivato nel 2009 e da allora il legame è diventato sempre più solido: "Io e Alessandro eravamo già molto uniti prima della nascita di Sofia e adesso lo siamo ancora di più", ha dichiarato tempo fa Federica fa in un'intervista. Ora manca solo la ciliegina sulla torta: il matrimonio. E, secondo alcune indiscrezioni, le nozze sarebbero alle porte...