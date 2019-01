Federica Nargi incinta: il sesso del bambino e i nomi in lizza svelati a Silvia Toffanin

C’è anche lei, una raggiante Federica Nargi incinta per la seconda volta, ospite in esclusiva di ‘Verissimo’ nella puntata in onda domani, sabato 19 gennaio su Canale 5.

“Mancano due mesi, sono appena entrata all’ottavo mese, ma non ho ancora preparato niente”, ha raccontato la showgirl a Silvia Toffanin a cui ha rivelato che sarà un’altra femminuccia ad arricchire la sua famiglia composta dal compagno Alessandro Matri e dalla piccola Sofia.

“Sarà una bambina, regaleremo una sorellina a Sofia”, ha detto l’ex velina che sulla scelta del nome ha delegato la primogenita: “Stiamo ancora decidendo, ma abbiamo dei nomi in ballo. Sarà un classico nome italiano e lo deciderà Sofia. In questo momento ci sono tre nomi in lizza, ma sono molto indecisa. Uno di questi è Bianca ma non sarà questo perché mia figlia ha altre idee. Alessandro, invece, mi ha dato carta bianca, perché il nome Sofia l’ha scelto lui”.

Federica Matri si sposa con Alessandro Matri?

Una storia d’amore con il calciatore del Sassuolo Alessandro Matri che dura da 10 anni e che, in futuro, potrebbe essere coronata da un matrimonio: “Sicuramente sì, ne parliamo, ma senza fretta. Vedremo quando. A marzo festeggeremo dieci anni di fidanzamento. Ci amiamo ancora moltissimo perché ci sono dei pilastri molto importanti nella nostra coppia, tra i quali la fiducia e la complicità. Oggi siamo al massimo della nostra felicità”.

Federica Matri, il commento sull’anoressia: “Leggere quei commenti sui social mi ha fatto molto male”

In passato Federica è stata anche accusata di essere anoressica. Un tema che ha toccato nel profondo la showgirl che sui social ha voluto ribadire la sua posizione:“In quel periodo Sofia aveva un anno e avevo ripreso a lavorare. Stavo vivendo un periodo bellissimo della mia vita ma per fare tutto al massimo ho subito un forte stress fisico e ho iniziato a perdere peso. Era un problema anche per me, mi guardavo allo specchio e non mi piacevo. Mangiavo di tutto ma continuavo a dimagrire. Leggere quei commenti sui social mi ha fatto molto male, anche perché non volevo essere un cattivo esempio. In famiglia - aggiunge - abbiamo dei casi che ancora stiamo combattendo, quindi conosco l’argomento”.