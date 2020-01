Federica Panicucci contro Salvo Veneziano: "Fa orrore"

(Nel video in alto, le dichiarazioni choc di Veneziano)

“A me questo video fa orrore. Trovo terribile quello che Salvo dice e gli altri che ridono. Lo trovo disgustoso, una cosa del genere è intollerabile”. Così oggi a 'Mattino 5' Federica Panicucci ha commentato il video choc in cui Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello Vip, utilizza espressioni pesanti nei confronti della coinquilina Elisa De Panicis.

Le parole di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis

Queste le dichiarazioni pronunciate da Salvo - attualmente in nomination con Patrick Ray Pugliese - durante un momento di conversazione con i coinquilini Pasquale Laricchia e Sergio Volpini: "Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto culettino… quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio… staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Ma dai! Solo la pelle, perchè le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, scusate. (…) Quella li è proprio da maciullarla, dai. Ma dai, la pelle. Io gli ho visto le budella (…) Io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux".

Salvo Veneziano squalificato?

Intanto, tra i telespettatori, monta la protesta. Sono tanti i messaggi di indignazione arrivati sui social network. Qualcuno chiede addirittura la squalifica del concorrente. Le parole di Salvo, infatti, riconducibili ad un rapporto sessuale violento, possono essere difficilmente essere giustificate dal concesto di goliardia in cui sono state pronunciate. Ad occuparsene ora sarà la redazione del Grande Fratello Vip, chiamata a decidere la sorte dell'imprenditore siciliano. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nella prossima puntata del reality show, in onda venerdì, in prima serata, su Canale 5.