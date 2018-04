Federica Panicicci, lacrime in diretta tv: “Non mi sono ancora ripresa”

"Non mi sono ancora ripresa": ha commentato così Federica Panicucci il dolore che l'ha sconvolta un anno e mezzo fa quando il suo papà è venuto a mancare a causa di un tumore. E così nel salotto dell'amica Silvia Toffanin, alla quale ha confidato: "Non mi piace parlare della mia vita privata, sono qui solo per te" si è messa a nudo e la commozione ha preso il sopravvento.

Lacrime in studio di Federica Panicucci

Lacrime di commozione e soprattutto di dolore quelle di Federica Panicucci che a Canale 5 ha raccontato il suo rapporto con il padre, da poco scomparso: "Era un uomo buono, un padre e un nonno perfetto, stava sempre a casa mia e trascorreva molto tempo con i miei figli". Panicucci ha anche raccontato della vicinanza che molte persone le hanno dimostrato non solo negli ultimi mesi di vita di suo padre ma anche dopo quando la mancanza ha iniziato a diventare davvero un peso insopportabile".

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;max-width:100%;"><iframe src="//www.video.mediaset.it/emb/828400/autoplay/playrelated" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" msallowfullscreen="true" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" seamless="seamless" style="position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;" referrerpolicy="unsafe-url"></iframe></div>