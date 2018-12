(Federica Panicucci e Lory Del Santo in lacrime a ‘Mattino 5’)

Commosse fino alle lacrime Federica Panicucci e Lory Del Santo nel corso di un’intervista che a ‘Mattino 5’ ha visto la ex concorrente del Grande Fratello Vip ripercorrere la dolorosa vicenda della morte del figlio Loren e le conseguenze che la tragedia ha avuto sul fratello Devin.

L’attrice ha spiegato quanto sia ancora più forte oggi il rapporto che ha con Devin, il quale più volte si è chiesto i motivi del gesto del fratello a cui era legato in modo eccezionale.

“Sono orgogliosa di lui. Mi vuole un bene immenso ma non me lo dirà mai”, ha confidato ancora Del Santo sottolineando il carattere riservato del ragazzo: “Rimango un punto di riferimento per lui. Gli ho detto che io gli vorrò bene per sempre, qualsiasi cosa faccia”.

La commozione di Federica Panicucci

Le parole di stima e rispetto che una donna seduta nel pubblico della trasmissione di Canale 5 ha rivolto a Lory Del Santo ha portato poi alla commozione anche Federica Panicucci che non ha saputo trattenere le lacrime davanti all’emozione della sua ospite, inquilina del reality che ha saputo emozionare i telespettatori con la sua semplicità.