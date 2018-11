Federica Panicucci in lacrime al Maurizio Costanzo Show

(Federica Panicucci traccia il bilancio della sua vita e si commuove al Maurizio Costanzo Show)

Non capita spesso di vedere Federica Panicucci commuoversi in televisione, motivo per cui le lacrime versate ieri sul palco del Maurizio Costanzo Show hanno suscitato la sorpresa e l’emozione degli ospiti presenti al talk show in onda su Canale 5.

La conduttrice ha fatto un bilancio della sua vita e riflettuto su quanto oggi possa dirsi soddisfatta per avere ciò che aveva sempre desiderato.

Ma è stato quando Maurizio Costanzo le ha nominato una persona molto importante che Federica Panicucci non ha retto alla commozione.

“Ma è la stessa vita che raccontavi a tua nonna Chiarina?”, le ha chiesto il conduttore; “Hai nominato una nonna speciale”, ha commentato in lacrime lei, che asciugandosi gli occhi tra gli applausi, ha poi tentato di cambiare discorso ricordando il grande Enzo Tortora con cui ha lavorato in un programma nel 1987.

“Adesso mi hai fatto commuovere, datemi un po’ d’acqua. Maurizio, ma si può?”, ha scherzato ancora la padrona di casa di Mattino 5 che è stata spronata a tornare sull’argomento della nonna quando Costanzo le ha chiesto ancora: “Ma senza che piangi, perché nonna Chiarina era così speciale?”.

Intervenuto sull’argomento, Filippo Bisciglia, anche lui ospite della puntata, si è detto curioso di sapere di più su questa nonna tanto speciale (“Vedere la Panicucci così emozionata è bello. Non l’abbiamo mai vista così”, il suo commento), ma nulla da fare… Federica Panicucci non ha aggiunto nulla di più lasciando che fossero i suoi occhi a parlare per lei.