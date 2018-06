Federica Panicucci, nessuna rivalità con la d'Urso: "Una leggenda, l'ho dimostrato"

Appena finita la stagione televisiva, Federica Panicucci chiarisce una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Barbara d'Urso, che le voci vorrebbero sua acerrima nemica.

Niente di più falso, come assicura in un'intervista su Oggi: "E' assolutamente una leggenda e credo di averlo dimostrato ampiamente nell'ultimo mese: a Mattino Cinque ho dedicato molto spazio al Grande Fratello". Come darle torto? La spiegazione della conduttrice non fa una piega.

Ora per lei le meritate vacanze, che trascorrerà con il compagno Marco Bacini e con i figli Sofia, 12 anni, e Mattia, 10, avuti dall'ex marito Mario Fargetta. Cresciuti, ma non abbastanza da finire sui social: "Quando saranno grandi decideranno autonomamente se e come mostrare qualcosa della loro vita - spiega la Panicucci - ma oggi decido io per loro. Preferisco mantenere il loro anonimato. Non giudico Chiara Ferragni o altri genitori. Io i miei figli non li mostro sui social: rispetto chi lo fa, ma preferisco non far mai vedere i loro volti nemmeno quando parlo di loro su Instagram".