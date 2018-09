Federica Pellegrini, notte insonne per amore: il dolce post

In piedi alle 8, o meglio buttata giù dal letto. Il risveglio di questo sabato è duro per Federica Pellegrini, ma dolcissimo come sbandiera con gioia su Instagram.

Da pochi giorni nella vita della campionessa di nuoto è arrivata Vanessa, un cucciolo di bulldog francese che le sta dando parecchio da fare, soprattutto la notte: "Buongiorno da noi - scrive Fede accanto a una bellissima foto con la nuova amica - Veramente buongiorno da un paio d'ore... Questa notte Vanessa aveva voglia di fare after".

E' al settimo cielo Federica Pellegrini da quando è arrivata Vanessa. Le due sono inseparabili e promettono scintille. Stay tuned!