Federica Pellegrini stesa dalla colite, ma qualcuno si prende cura di lei

Un weekend da dimenticare per Federica Pellegrini, alle prese con una brutta colite. A casa con lei l'inseparabile Vanessa - il bulldog francese che da due anni riempie le sue giornate, oltre ai faticosi allenamenti - che non l'ha mollata un attimo: "E' incredibile quanto i cani sentano i tuoi stati d'animo - ha scritto su Instagram, accanto a una foto in cui è stesa sul letto insieme alla cagnolina - Oggi sono un po' ko, colite maledetta! Ogni tanto arriva e l'unica cosa che mi fa stare meglio è stare distesa con una sacca di acqua calda sulla pancia. Però almeno sono in buonissima compagnia. I venerdì sera quelli belli".

Vanessa è stata un vera guardia del corpo per tutto il fine settimana, ma in soccorso della campionessa di nuoto è arrivato anche suo fratello Alessandro, che per l'occasione si è trasformato in uno chef d'eccezione, come mostra Fede tra le sue storie: "Oggi dopo tre gioni di colite e non si può dire altro, chef Alessandro Pellegrini ci prepara...". "Riso in bianco lesso e petti di pollo" risponde soddisfatto lui, un po' meno il palato della nuotatrice che non vede l'ora di assaporare qualche piatto succulento.

