Federica Pellegrini posta una foto in macchina, ma un dettaglio fa allarmare i fan

Inizia da Phoenix, in Arizona, l'on the road a stelle e striscie di Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto ha condiviso su Instagram una foto molto simpatica, che fa pregustare lo spirito del viaggio: tuta e occhiali da sole viola (in pendant con le sfumature dei capelli), un orso gigante di peluche che stringe un cuore con la scritta 'love'.

Migliaia di like in poche ore, ma alcuni follower non le perdonano un dettaglio che potrebbe essere molto pericoloso: i piedi sul cruscotto. "Giù le gambe dal cruscotto tosa, se scatta l'airbag ci giochiamo uno dei pochi simboli italiani di cui essere orgogliosi" scrive Claudio e non è l'unico. Tra i tanti, c'è anche chi glielo dice in dialetto veneto: "No sta metare le gambe sul cruscoto, sa te fa un incidente te te inciavi come un startac".

Nessuno però si chiede la cosa più importante: chi c'è, al posto del guidatore, a scattare la foto? Matteo Giunta ci cova... Anche se sul suo profilo Instagram, per ora, tutto tace.