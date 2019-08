L'estate sexy di Federica Pellegrini: foto da capogiro

Dalle foto in piscina, con costume intero, ai bikini da urlo, dal pigiamone in casa a fine giornata alle mise sensuali per uscire: la svolta sexy di Federica Pellegrini ha regalato grandi gioie ai follower per tutta l'estate.

Abituati a vederla quasi sempre in versione sportiva, la campionessa di nuoto nelle ultime settimane ha lasciato chiunque a bocca aperta su Instagram, mostrandosi in tutta la sua femminilità. Fisico statuario - neanche a dirlo - e sensualità da vendere. E per quella non esiste allenamento, ce l'hai o non ce l'hai. Immancabile nelle sue foto Vanessa, l'inseparabile bulldog francese, ma sui social gli occhi (e i complimenti) sono tutti per la Divina Federica.

La vasca per lei è ancora lunga, ma senza cuffia e occhialini la stoffa della sex symbol c'è.