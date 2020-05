Congiunti? Gli auguri speciali di Federica Pellegrini a Matteo Giunta

Finito il lockdown si può far visita ai congiunti. Federica Pellegrini, che ha trascorso la quarantena da sola con la sua Vanessa, sarà corsa da Matteo Giunta? La foto che ha pubblicato su Instagram fa venire più di qualche dubbio. La nuotatrice, infatti, ha postato uno scatto dell'allenatore - non diciamo fidanzato perché non lo hanno mai ufficializzato nonostante i tanti rumors - proprio nel giorno del suo compleanno.

"I 38 sono arrivati. Buon compleanno al mio dolce allenatore" ha scritto la Pellegrini accanto alla foto di Giunta in tenuta sportiva - tipica 'divisa da quarantena' - con un calice di vino in mano e un sigaro. Chissà se avranno festeggiato insieme, oppure se la foto risale a qualche tempo fa, rispolverata dalla campionessa per l'occasione. I follower ci sperano: "Siete carini insieme" e qualcuno chiede se lui, per Fede, sia solo un coach.

Vicini o lontani, non è un segreto che tra loro c'è un legame speciale. Lo scorso novembre sono stati paparazzati a Livigno insieme ai genitori di lei e tra loro la complicità era evidente, così come in tante altre occasioni, pubbliche o private. E' amore? Magari nella Fase 3 usciranno (finalmente) allo scoperto...