Federica Pellegrini single a Formentera

Trent'anni compiuti da pochi giorni e un nuovo capitolo della sua vita appena iniziato e tutto da scrivere. Senza Filippo Magnini, ma con le amiche di sempre accanto.

Prima vacanza da single, dopo anni, per Federica Pellegrini che se la sta spassando a Formentera insieme alle sue "Spice Girls", come le chiama su Instagram. Aperitivi in spiaggia, feste, bagni e lunghe chiacchierate in spiaggia, ma soprattutto tante risate per la Divina del nuoto italiano.

Nessun ripensamento sull'ex, sempre più innamorato di Giorgia Palmas. Fede guarda avanti e chissà se sulla "isla bonita" non si stia guardando anche intorno, magari alla ricerca di un nuovo amore...

CLICCA SU CONTINUA PER VEDERE LE FOTO DI FEDERICA PELLEGRINI A FORMENTERA