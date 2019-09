Federica Pellegrini si tatua un rosario: "Mi ha accompagnato nelle sfide più difficili"

Nuovo tatuaggio per Federica Pellegrini. La campionessa di nuoto, che ha ripreso ad allenarsi da pochi giorni dopo le vacanze estive, ha deciso di incidersi sulla pelle un rosario (e nemmeno piccolo).

Il maxi tattoo, spoilerato su Instagram, è sulla schiena, spostato verso il fianco sinistro. L'ago con cui il tatuatore incide la coroncina non sembra far male alla 'Divina' Fede, che aspetta di vedere il lavoro finito. "Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili - scrive nel post - Sempre sotto al mio cuscino, ora non andrà più via". Un gesto che dimostra la sua grande fede, ma non tutti i follower gradiscono.

Diverse le critiche da parte di chi non apprezza il disegno, o anche di chi l'accusa di avere troppi tatuaggi. Tra i commenti anche qualche salviniano: "Il cuore immacolato di Maria".