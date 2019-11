Mamma Federica Sciarelli: "Per mio figlio sono pesante, colpa del programma"

Giornalista d'inchiesta impeccabile e mamma un po' "rompiscatole". Si è definita così Federica Sciarelli ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2: "Mio figlio è fortunato, da ragazzo quando stavo in televisione mi vedeva e stava tranquillo che non tornavo a casa. Battute a parte, sono un po' rompiscatole con mio figlio. Quando mi vengono le botte d'ansia, a volte, mi ha detto che il mio programma mi rende pesante e che quando fa tardi invece di pensare a lui che si diverte penso a lui che ha avuto un problema con il motorino".

Anche in questo caso, deformazione professionale. E a proposito di 'Chi l'ha visto?', che la vede al timone ormai da tanti anni, ricorda ancora la prima volta: "Impossibile dimenticare il mio esordio alla guida del programma. C'era il telefono a quei tempi, squillava il centralino e si sentiva la telefonata in diretta. Io attaccavo sempre al telespettatore, sentii in diretta gridare che non dovevo attaccare la cornetta. Parlavo a mitraglia, venivo dal telegiornale, gli autori mi dicevano di andare più piano perché nessuno mi capiva. Ma andò benissimo, facemmo un grandissimo risultato, il giorno dopo erano tutti contenti".

Tanti i successi in tutti questi anni: "I casi che mi hanno dato più soddisfazione? Difficile dirlo - ha spiegato -. Siamo riusciti a far riaprire il caso di Ilaria Alpi. Quella forse posso dire sia stata la mia più grande soddisfazione. Minacce? Ne ho ricevute tantissime. Ma se uno fa il giornalista d'inchiesta non può aver paura delle minacce. Non ci siamo fatto mancare nulla. Mi sono occupata della Banda della Magliana, mi misero anche la scorta vigilata, ma non l'ho mai usata. Se fai il giornalista d'inchiesta non puoi aver paura".