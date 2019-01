Federica Sciarelli in tv con un livido sul viso, la spiegazione per i fan

Mesi fa Federica Sciarelli si presentò in video a "Chi l'ha visto?" con un vistoso livido sul volto, tra il naso e l'occhio destro. Ovviamente suscitò grande curiosità e la stessa giornalista intervenne per rassicurare i fan ("Sono venuta perché se non lo avessi fatto tutti avrebbero detto 'che fine ha fatto la Sciarelli?'", disse in quell'occasione). Ora, a distanza di mesi da quell'episodio, Federica Sciarelli è tornata a parlarne e ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni cosa è successo veramente.

"Non ho fatto a cazzotti con nessuno. Dal momento che porto gli occhiali quando vado in motorino, la stanghetta mi aveva lasciato un brutto segno. Dopo averlo tolto con il laser, il dermatologo mi raccomandò di non mettere creme. Per non saltare la puntata, però, misi il fondotinta che si usa in teatro. Invece di coprire, il segno si vedeva ancora di più"

1989-2019: trent'anni di "Chi l'ha visto?"

Per vedere nuovamente "Chi l'ha visto?" (che quest'anno compie trent'anni) e Federica Sciarelli i fan dovranno aspettare mercoledì 9 gennaio, quando il programma tornerà in onda dopo la pausa natalizia.