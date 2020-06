Federico Fashion Style inaugura un nuovo negozio, ma gli spaccano la macchina

"L'invidia è una brutta bestia". Comincia così il lungo post in cui Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, denuncia l'atto vandalico subito ai danni della sua automobile proprio nelle stesse ore in cui stava inaugurando il suo nuovo salone alla Rinascente di Roma. "In un momento del genere dove si predica il perbenismo e la voglia di fare del bene c’è ancora gente che nei fatti presa dalla cattiveria fa atti di bullismo", aggiunge in riferimento all'emergenza coronavirus.

Un vetro spaccato alla sua macchina dorata, ideata per il lancio di un nuovo progetto professionale. "E' una vergogna - si legge ancora nel post pubblicato da Lauri su Instagram - Dopo tutto quello che in questo periodo ogni persona ha passato, c’è ancora gente intenta a fare cattiveria gratuite pur di far del male o colpire delle persone. Non si tratta solo di invidia ma di vero schifo! Ho fatto realizzare la mia macchina così per un nuovo progetto ci sono persone che hanno lavorato per creare la mia macchina così dorata ma appena vista la scritta Federico Fashion Style nel vetro hanno subito pensato di romperlo. Vergogna".

Ad inviare il loro abbraccio virtuale tanti personaggi dello spettacolo. "Che tristezza", scrive Roberta Giarrusso, attrice. "Questo è il segno che stai sulla giusta strada... che poveracci", aggiunge l'ex gieffino Angelo Sanzio.

Chi è Federico Fashion Style

Tra gli hair stylist più amati del momento, Federico Fashion Style vanta circa un milione di follower su Instagram e una trasmissione, Il Salone delle Meraviglie, in onda su Real Time (Canale 31). Il parrucchiere amato dai vip ha iniziato con il suo piccolo salone di Anzio, per arrivare in una delle location più ambite della Capitale: la Rinascente di via del Tritone, appunto, con un sontuoso salone tutto suo. Specchi dorati, lampadari sfarzosi, marmo a terra e pareti bordeaux. Presenti solo pochi amici stretti all'inaugurazione, tra cui diversi vip, come Valeria Marini, Tina Cipollari e Gianni Sperti.