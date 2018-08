Ferragnez: l'arrivo di Fedez in Sicilia, tra selfie con guardia costiera e lussuosa Bmw

E' sbarcato in Sicilia. Fedez, promesso sposo della fashion influencer Chiara Ferragni, è arrivato poche ore fa in aeroporto a Catania su un aereo Alitalia con gli ospiti del matrimonio più social dell'anno e "addobbato" con il logo The Ferragnez per l'occasione. La coppia si dirà "sì" a Noto, in provincia di Siracusa, con rito civile.

Come riporta CataniaToday, ad attendere Fedez tanti fans e decine di auto di grossa cilindrata e pulmini che hanno trasferito gli ospiti a Noto. Impossibile per i presenti non chiedere un selfie con il rapper, star dei social. Alla Dimora delle Balze, luogo dove si terrà domani pomeriggio il matrimonio ed il ricevimento, alloggiano solo gli sposi con i membri dello staff. Gli amici hanno trovato posto in alberghi del centro cittadino. Stasera al tramonto party di benvenuto a Palazzo Nicolaci, nel centro storico della città del barocco.