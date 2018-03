Fedez mette in affitto la sua casa a 10mila euro al mese

Le stanze che hanno fatto da sfondo a tante ‘Instagram stories’ e ad altrettanti selfie postati da Fedez non ancora papà, diventano adesso ‘accessibili’ a chi può permettersi di sborsare una cifra considerevole a Milano.

Il rapper, infatti, ora a Los Angeles a godere delle prime gioie donate dal piccolo Leone insieme alla compagna Chiara Ferragni, ha messo in affitto l’attico di lusso in zona CityLife acquistato nel 2016.

Cifra richiesta per questo ‘gioiellino’ 10mila euro al mese: 9mila di canone mensile, più mille di spese condominiali.

L'attico è di super lusso, con i suoi 270 m² commerciali, tre locali e due bagni disposti su due piani, un terrazzo dotato di jacuzzi e vista spettacolare, una sauna interna e quant'altro.

L’annuncio e le foto sono state pubblicate dal sito Idealista che descrive il contesto esclusivo dell’appartamento situato al 13° e 14° piano e la vista spettacolare di cui gode.

“L'attico gode di assoluta privacy e si sviluppa su due livelli. Il primo piano è composto da un ingresso che conduce all'ampia zona living open space con arredamento di design, una cucina abitale con secondo ingresso di servizio, una zona fitness, un bagno con disimpegno, una cabina armadio e un meraviglioso terrazzo e balcone. La scala interna, con finiture di cristallo, conduce al secondo piano dove troviamo una luminosa camera da letto con vista panoramica e d'affaccio sul terrazzo dotato di jacuzzi, una sauna interna, un bagno en suite con vasca di design e doccia. Tutti gli ambienti sono molto luminosi grazie alle grandi vetrate che circondano tutto l'appartamento. Finiture di pregio in tutta la casa, come il parquet in rovere sbiancato. Ogni dettaglio è ben curato. L'impianto domotico all'avanguardia controlla l'intera abitazione con facilità. Completa la proprietà un box doppio incluso nel prezzo. Canone mensile: 9.000 euro al mese oltre le spese condominiali. 1.000 euro/mese di spese condominiali”.