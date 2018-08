Nozze Ferragni e Fedez, per Totti e Ilary un invito speciale: ecco il video

Francesco Totti e Ilary Blasi saranno invitati "d'eccezione" al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. In queste ore, infatti, la conduttrice e l'ex capitano della Roma hanno ricevuto un invito speciale da parte dei futuri sposi: non la classica partecipazione su carta, bensì un video-invito confezionato appositamente per l'amatissima coppia.

"Francesco e Ilary, siete ufficialmente invitati alle nozze dei Ferragnez", hanno annunciato Fedez e Chiara su Instagram in una delle ultime clip pubblicate tra le Instagram Stories, di fronte a milioni di follower. Un'iniziativa non casuale. Poche ore prima, infatti, Ilary aveva rilasciato un'intervista in cui si era detta dispiaciuta di non essere stata ancora invitata. "Ilary, in quest'estate di felicità assaporata sogna ancora qualcosa?", le aveva chiesto il giornalista. "Sì - aveva risposto la conduttrice del 'Grande Fratello Vip' - i Ferragnez non mi hanno ancora invitato al loro matrimonio. Aspetto con ansia". Ed è stata accontentata. L'evento si terrà il prossimo primo settembre a Noto.