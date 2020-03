La bufala horror sul piccolo Leone, Fedez fulmina l'hater: "Ma quanto fai schifo?"

Sui social non c'è mai fine al peggio. Le fake news dilagano, ma quando riguardano un bambino sono più simili a un film horror. E' quanto accaduto su Facebook, dove un utente ha pubblicato due foto di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, con scritto: "Questa notte il covid-19 si è portato via mio figlio Leone di 2 anni e mezzo. Non è vero che solo gli anziani muoiono! State a casa".

Orrendo, non ci sono altri termini, e il rapper non è rimasto in silenzio. "Sono senza parole. Ma quanto fai schifo?" ha tuonato su Instagram, pubblicando il vergognoso post tra le sue stories.

"Una persona che fa dei gesti del genere lo fa per ricevere delle attenzioni - ha commentato Fedez in un video - e quindi io penso che sia giusto dare attenzioni che si merita a questa persona che si è scaricato le foto di mio figlio per dire che era morto di Coronavirus". L'hater, dunque, non solo è stato colpito ma anche smascherato, e l'artista gli ha anche assegnato un premio: "Eccoti! Complimenti, hai vinto. Cog*** del giorno. Bravo".