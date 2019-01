Fedez, su Ebay le sue felpe a 12 mila euro

Dall'acqua Evian by Chiara Ferragni, alle felpe Diesel (edizione limitata) by Fedez, quanto costano questi Ferragnez! Se la griffatissima influencer era però a conoscenza degli 8 euro a bottiglia della "sua" acqua, il rapper è sobbalzato dalla sedia quando ha visto il prezzo delle felpe in omaggio con il suo ultimo album "Paranoia Airlines".

Su Ebay qualcuno le rivende fino a 12.800 euro. Peccato che si possono avere gratis, semplicemente acquistando il disco, insieme ad altri gadget come tazze, cappelli e t-shirt. Un regalo di Fedez per i suoi fan, che qualcuno sta rivendendo molto caro.

"Non comprate niente su Ebay - ha tuonato il rapper su Instagram, appena scoperto l'imbroglio - Non fate offerte, vi prego, aspettate che riapra il sito e non spendete un euro, vi prego, non ha minimamente senso". Bisognerò solo aspettare che arrivino le altre, già in produzione ha assicurato Fedez: "Dovete solo darmi 15 giorni per mandarle in produzione e spedirle. Preferisco regalarvele io piuttosto che spendere 200 euro su Ebay". Infine la stoccata agli avidi venditori: "Voi che le rivendete, non ha senso perché le regalo io".

Sotto una delle ig stories di Fedez

Gallery