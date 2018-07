Fedez-Ferragni, niente battesimo per Leone

Manca pochissimo al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, ma chi pensava di vedere nello stesso giorno anche il battesimo di Leone dovrà ricredersi. Il battesimo del figlio della coppia non ci sarà né il 1 settembre, data delle nozze, né altri giorni.

"Sarà il 30 febbraio, ovvero mai" ha fatto sapere Fedez su Instagram, rispondendo alla curiosità di un follower. I due non sono credenti, per questo si sposeranno con il rito civile e hanno deciso di non far battezzare il piccolo Leone, che proprio ieri ha compiuto 4 mesi.