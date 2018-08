Matrimonio Fedez-Ferragni, donazioni al posto dei regali: un flop, finora solo 3 mila euro

Mancano pochi giorni al matrimonio dell'anno, quello tra Fedez e Chiara Ferragni. Invitati vip, cerimonia da sogno, ma la lista di nozze non sta riscuotendo un grande successo, anzi.

I futuri sposi hanno chiesto di non fare regali ma di versare il corrispondente del dono attraverso la raccolta fondi di beneficenza attivata su GoFundMe.com. Solo tremila euro raccolti in venti giorni. Cinque i donatori, di cui tre anonimi. L'obiettivo è arrivare a 50 mila euro, ma mancano poco più di 10 giorni e l'andazzo non è dei migliori.

La coppia non dispera e confida nelle donazioni dell'ultimo minuto, in fondo sono ancora tutti in vacanza...