Fedez e la mega festa al supermercato: corse in carrello, canti, balli (e polemiche per il cibo)

Sui social le immagini della festa di compleanno organizzata da Chiara Ferragni per Fedez nel Carrefour di CityLife: i due sono stati accusati sui social di aver devastato il locale e di aver sprecato cibo e così, sempre sui social, hanno risposto svelando il fine nobile che c'era dietro ai festeggiamenti, come mostra il video montato da Milano Today che riassume le storie Instagram della coppia.

"A tutti quelli che si sono sentiti indignati perché la festa è stata organizzata in un supermercato, mi è stato detto da mamma e Chiara che la spesa e il cibo verranno donati ai più bisognosi", ha assicurato il cantante.

Lui stesso, in risposta a chi lo accusava di aver "devastato" il locale e di aver sprecato cibo, ha poi spiegato: "Mi assumo la colpa di aver lanciato una foglia di lattuga e chiedo umilmente scusa, sono stato preso dall'euforia della festa. Chiedo scusa perché mi rendo conto di non dover dare certi tipi di messaggi. Io e Chiara capiamo l'influenza che abbiamo sulle persone, ma vi assicuro - ha concluso Fedez - che non è una festa per esprimere opulenza, ma è stata solo una cosa simpatica per me" .