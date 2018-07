Fedez tenero papà su Instagram: il bacio a Leo è dolcissimo

Fedez, dolce papà

Lo vediamo tatuato, determinato e con un bel caratterino tosto, ma Fedez, davanti al figlio Leone Lucia si scioglie, cambia sguardo e atteggiamento. Lascia da parte la corazza dell’uomo duro e calza i panni di tenero papà.

Lo dimostrano non solo le dediche per la futura moglie Chiara Ferragni, ma tutte le coccole che riserva al piccolo di casa. Uno degli ultimi post pubblicati da Fedez su Instagram, lo ritrae con Leo in braccio, mentre gli dà un tenerissimo bacio sulla guancia.

Un’immagine di pura dolcezza che ha fatto innamorare i followers: “Che spettacolo di figlio che hai Fedez”, commenta un utente. “Siete la cosa più bella del mondo”, dice un altro. “Quelle guanciotte”, aggiunge un terzo.

E a lasciare il suo commento sotto a quella amorevole foto è anche Nadia Toffa: “Che gioia! Quanto amore. Belli siete mamma mia”, sono state le parole che la Iena ha voluto dedicare a papà e figlioletto.