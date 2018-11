La drastica decisione di Fedez: arriva l’addio che spiazza tutti

Il ruolo di giudice a X Factor potrebbe essere l’ultima apparizione televisiva di Fedez, almeno per un po’. Il rapper ha, infatti, dichiarato, a News Mediaset, di volersi prendere una pausa dalla tv per dedicarsi solo alla musica.

“Sento troppa mediaticità intorno a me, per questo ho deciso di abbandonare la televisione per dedicarmi solo alla mia musica”, ha dichiarato Fedez. Il cantante ha sottolineato di non aver mai messo in secondo piano la musica, ma di voler focalizzare l’attenzione solo su questa:

“Non ho mai smesso di fare musica, chiariamoci, ma da ora in poi voglio spostare il fuoco solo su quello. La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole”.

Intanto, il prossimo 25 gennaio, uscirà il nuovo album di Fedez ‘Paranoia Airlines’.