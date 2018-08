Le ultime ore da scapolo di Fedez prima del matrimonio

Ultime ore da scapolo per Fedez prima del matrimonio più social di sempre che sarà celebrato domani a Noto.

Il rapper milanese che da poco a raggiunto la futura sposa Chiara Ferragni a bordo di un volo privato Alitalia ed equipaggiato di ogni comfort debitamente personalizzato, ha trasformato la sua ultima notte da celibe in un pigiama party con gli amici nella casa milanese della coppia abita, zona CityLife.

“Questo è il pigiama party ufficiale prima delle nozze – ha annunciato Fedez su Instagram riprendendo gli amici che giocano a ping pong sul tavolo del soggiorno, per l’occasione munito di rete. “Ciao amore, non preoccuparti, qui a casa va tutto alla grande” – ha scherzato ancora taggando la compagna che, dalla Sicilia, ha lanciato l’ironico commento minaccioso: “Ti ammazzo anche per questo”.

Ferragni-Fedez, tutto pronto per le nozze

Tra poco a Palazzo Nicolaci, nel centro storico di Noto, andrà in scena il primo party. Domani, dopo la cerimonia che si svolgerà col rito civile, i circa 150 invitati si sposteranno in campagna per la vera festa, in un casale del 1800, Dimora delle Balze.

Sarà un matrimonio social perché “chiunque potrà postare il contenuto che preferisce” ha fatto sapere in passato Ferragni.