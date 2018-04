Fedez sbotta: "Criticate le foto di Leone e non quelle di chi si droga..."

Fedez rompe il silenzio. Dopo settimane di critiche e polemiche online, il rapper è un fiume in piena contro chi giudica sbagliata la decisione sua e di Chiara Ferragni di pubblicare sui social le foto del figlio Leone, nato appena due settimane fa.

L'artista smilanese sbotta con una serie di "Instagram Stories" pubblicate sul suo profilo. Nel mirino finiscono follower e giornalisti che, in questi giorni, hanno parlato di sovraesposizione del neonato. "Non è la foto di nostro figlio sui social che lo espone, nostro figlio sarebbe stato esposto inevitabilmente al pubblico. Non prendiamoci in giro"



"Al di là delle opinioni personali che ognuno può avere sulla decisione di pubblicare o meno le foto del proprio figlio - spiega - Le capacità genitoriali non dovrebbero essere giudicate dalle foto social". Poi fa notare come, nonostante la prassi di pubblicare foto dei propri figli sui social sia comune a molti, nel bersaglio delle critiche sono finiti solo lui e la Ferragni: "Si sta condividendo il momento più bello della propria vita, come in qualsiasi famiglia figlia della nostra generazione... Sembra quasi che siamo l'unica famiglia d'Italia a pubblicare le foto del proprio figlio e a condividere una gioia così grande... Non siamo i primi personaggi pubblici a pubblicare le foto del proprio figlio, a condividere una gioia così grande".

"Ci sono personaggi che da 3 anni condividono uso di droghe"



"Ci sono personaggi pubblici che da tre anni a questa parte condividono senza alcun ritegno la loro vita privata in cui fanno uso di quelle che sono le nuove droghe farmaceutiche che vendono qui in America... quindi fatemi capire: il messaggio di pubblicare la foto di nostro figlio è sbagliatissima, invece pubblicare le foto della codeina mischiata con succo di frutta da quelli che dovrebbero essere esempi per i vostri figli, cosa sono?".