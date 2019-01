Fedez: "Soffro i sintomi degli attacchi di panico, sono in cura da uno psicologo"

«Mi dà panico il vuoto, volare. Ho l’ansia di sparire all’improvviso, di non essere all’altezza. Timore d’impazzire per qualsiasi motivo e, da ipocondriaco, di qualsiasi malattia, con tanto di sintomi che vengono fuori davvero. Su tutte: paura di morire». Si intitola 'Paranoia Airlines' il nuovo disco di Fedez, e a Vanity Fair, che gli dedica la copertina del numero in edicola da mercoledì 23 gennaio, il rapper racconta come convive con le sue paranoie e con la tachicardia che, di quando in quando, ancora gli regalano. «Sintomo degli attacchi di panico, di cui ho sofferto, e che nei momenti “no” si fanno ancora sentire. Invalidanti. Li ho curati da dentro, senza psicofarmaci, imparando piano a controllarmi. (...) A un certo punto la parte oscura di te diventa preponderante, ed è consigliabile andare da un bravo psicologo/psichiatra. Ne ho cambiati diversi. Questo è uno nuovo, vediamo».

"Io e Chiara parliamo di un altro bambino"

Spera di imparare a liberarsi un po’ del suo senso di insoddisfazione perenne e a raggiungere «la vera ricchezza: godermi quel che ho, senza pensare a quel che no. Tirar giù le barriere che a volte innalzo per non mostrarmi ancora più debole, fragile, ma che soffocano ciò che sono. “Sentirmi la versione migliore di me, badando al mio essere interiore”, per dirla con le parole di Chiara». La persona che lo salva, spiega Fedez a Vanity Fair, è infatti sua moglie Chiara Ferragni, mamma di Leone e magari, tra un po’, di un altro bambino («Ne parliamo, sì. Ma non subito, non adesso»).

Chiara, dice il rapper nell’intervista, «purtroppo per lei vive ogni giorno con me. E, di conseguenza, con i miei conflitti interiori, i dubbi rispetto a ciò che ero, che sono, che sarò. Di Chiara ho bisogno per andare avanti. Lei sa godersi ogni momento e spero che, per osmosi, riesca a insegnarmelo. (...) Si pensa che se vivi in un contesto elitario tutto sia perfetto, nulla di cui lamentarsi. Non è così. Per quel vecchio detto: “I soldi non fanno la felicità”».

Fedez sul rapporto (chiuso) con J-Ax

Assieme a sua madre, Chiara è una delle due sole persone di cui si fidi. «I lividi fanno quello che sei. I miei vengono da una mancanza di fiducia: mi apro con pochi, non credo nelle persone, mi governa un pregiudizio che alza muri. Manco di empatia, fatico a costruire rapporti solidi». Quello con J-Ax, per esempio, si è dissolto dopo l’ultima notte insieme a San Siro. Non per soldi, giura lui, senza aggiungere altro perché c'è un accordo di riservatezza. «Lo stadio pieno arrivava già dopo un mio momento di debolezza. Lontano, a Los Angeles, distratto da qualcosa di sconvolgente come la nascita di un figlio: è capitato anche che persone amiche lo abbiano sfruttato a loro favore. Ma ho colpa anche io per questo: vivo con la guerra in testa e chi mi sta vicino entra in quella guerra e dopo un po’ la deve riprodurre. Spesso lo fa scegliendo di armarsi contro chi quella guerra gliel’ha mossa dentro».

"Lasciare 'X Factor'? Ancora non ho deciso"

Infatti il regalo in cui spera, per i trent’anni che compie nel 2019, è «la fine della guerra in testa». E poi più tempo da dedicare a moglie e figlio, anche se l’addio a X-Factor non pare definitivo: «Devo ancora pensarci bene. Mi manca già, ma vorrei sparire per un po’. Dedicarmi alla famiglia». E infine un po’ di libertà: «Come Vittorio Feltri, che è l’uomo più libero del pianeta. Si permette tutto quel che gli passa per la testa senza badare alle conseguenze. Usa in tutta tranquillità quel suo modo di esprimersi così politicamente scorretto senza venire mai crocefisso. Non che mi ritrovi in quel che sostiene, ma apprezzo il coraggio. Di andare in tv e dare del negro e del frocio a chi vuole».