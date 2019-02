Barack Obama rifiuta di fare un selfie con Fedez: il racconto del rapper

Non capita a tutti di andare in palestra e trovarsi accanto Barack Obama che fa la cyclette. E così Fedez, che in questi giorni è a San Francisco per impegni professionali, nel trovarsi davanti l'ex Presidente degli Stati Uniti, ha deciso di chiedergli un selfie. Ed ha finito per essere rimbalzato.

A raccontarlo è lo stesso Fedez sui social. "La storia è questa - dice il rapper in alcuni video pubblicati tra le Instagram Stories - Stamattina mi sveglio alle 8 di mattina, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a correre, guardo di fianco a me e c'è Obama che fa la cyclette. E il mio istinto di italiano non mi ha tradito, perché la prima cosa che avrei voluto fare era quella di prendere il cellulare e urlare "foto foto foto". Però ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, dicendomi "hey man, good morning"… Io gli ho detto "sorry, can I take a picture with you?". Lui mi guarda, con questo sorriso da presidente americano e mi dice: "No".

Nessun problema, Fedez l'ha presa con filosofia, perché in fondo la scelta di Obama è comprensibile, considerando l'autorità che impersona. "Quando la tua giornata inizia facendo palestra con Obama, come puoi stupirti più di così?", ha proseguito il cantante, che ci ha tenuto ad aggiungere: "Ovviamente nell'era dei nativi digitali, se racconti che c'era Obama di fianco a te e non hai prove materiali, a tutti suona come una pu**anata, ma in cuor mio so che è vero (...) In Italia il massimo che può accadere è trovarti di fianco a Toninelli che fa spinning, o trovare Salvini che fa il vocalist a Jesolo, che non è neanche così tanto improbabile".