Fedez riappare sui social ed è "irriconoscibile"

Look trasandato, con la barba e un leggero broncio sul viso. Fedez riappare sui social dopo due settimane di assenza, durante le quali ha partecipato al reality 'Celebrity Hunted' di Amazon Prime Video. Accanto a lui il suo amico e compagno di avventura, lo youtuber Luis Sal, anche lui con un taglio di capelli decisamente diverso. Per testimoniare le differenze, il cantante - che per 15 giorni ha non ha condiviso post e stories - ha postato un’immagine che li ritrae prima dell’inizio del reality e una che li mostra dopo. "Due settimane senza Instagram ci hanno fatto bene", si legge nella didascalia.

Che cos'è Celebrity Hunted

Ma che cos'è Celebrity Hunted? Non solo Fedez, ma anche altri personaggi dello spettacolo nostrani parteciperanno alla prima edizione italiana del reality made in Uk. Si tratta di una trasmissione incentrata su una vera e propria 'Caccia alle celebrità', in cui le star - munite solo di un kit di sopravvivenza e una carta di credito - scappano da un gruppo di cacciatori. Con il cantante anche Francesco Totti, Francesca Barra, Claudio Santamaria, Costantino Della Gherardesca, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo.