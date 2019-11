Fernanda Lessa: "Spendevo mille euro al giorno in cocaina. Ho amato una donna famosa"

Domani mercoledì 20 novembre alle 21:10, Real Time è la casa dove raccontare se stessi: il giornalista Gabriele Parpiglia guida il racconto del programma 'Seconda Vita', per Discovery Italia. I protagonisti sono stati scelti accuratamente. Ognuno di loro ha avuto una prima e una seconda vita. C’è chi è riuscito a rialzarsi. C’è chi invece racconta a se stesso una fiaba piena di bugie. Interverranno con il peso delle loro storie, delle loro parole e con immagini irripetibili da realizzare, durante la quarta e ultima puntata, Fernanda Lessa, showgirl, e Hicham Ben’Mbarek, impreditore di successo e fondatore del marchio Benheart che veste i vip di tutto il mondo.

Fernanda Lessa e i problemi di droga

Il primo ospite è la modella e conduttrice tv, che racconta una drammatica fase del suo passato. Con il suo racconto, Lessa spiega con schiettezza le ambiguità che si nascono dietro al mondo dello spettacolo. "Nella mia vita ho provato di tutto per anni, ho speso anche mille euro al giorno per farmi di cocaina. Quand’ero all’apice del successo tutti pippavano".

"Ho amato una donna famosa"

"Ho provato l’ecstasy e ho amato una donna famosa, che ho lasciato quando ho scoperto che era minorenne - prosegue - Gli eccessi e i soldi mi hanno portato dritta a Hollywood, ma ho rifiutato le avances di George Clooney e Matt Dillon. In Italia ho amato Bobo Vieri, ma lui mi ha lasciato per colpa di un paparazzo. Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino. Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia.”