Fernanda Lessa: “Mio figlio è morto appena nato, gli avevo trasmesso una patologia”

Fernanda Lessa è stata la protagonista della puntata del programma ‘Seconda Vita’ condotto su Real Time da Gabriele Parpiglia. La dipendenza da droghe e alcool, gli eccessi, gli amori vissuti e falliti nel corso di un’esistenza tutt’altro che serena sono stati gli argomenti affrontati nel corso di un’intervista che ha toccato anche il doloroso dramma della perdita di un figlio, morto poco dopo essere nato.

La morte del figlio di Fernanda Lessa

Oggi Fernanda Lessa vive in un paesino alle porte di Torino insieme al marito Luca Zocchi e le figlie nate dalla precedente relazione con Boosta dei Subsonica, ma indimenticabile resta la sofferenza per la morte del bimbo nato da una relazione passata con il compagno Vittorio Mango.

“Mio figlio è nato, ha vissuto sette giorni nella culla. Si chiamava Joaquin. Ho potuto tenerlo in braccio da quando è stato tolto dalla culla a quando è entrato nella sala operatoria”, ha ricordato la modella particolarmente famosa negli anni 2000: “Era bellissimo. Dopo l'operazione è stato 15 giorni in terapia intensiva, aveva tantissimi tubi. Uscita di lì volevo riempirmi di gin, arriva una e mi dice: ‘Ma che madre sei, che non sei con tuo figlio!’. Mi veniva da spaccarle una bottiglia in testa. Lo abbiamo messo nella tomba di famiglia del papà, che è all'Isola d'Elba, e abbiamo donato gli organi”.

Fernanda Lessa ricorda il figlio morto: “Aveva una patologia che gli avevo trasmesso io”

Solo dopo la morte del figlio Fernanda Lessa ha scoperto di avergli trasmesso una malattia che lei stessa non sapeva di avere prima di allora e che l’ha costretta a operarsi: "Avevo una patologia che ho passato al bambino. Sono una nata con una vena in più, una patologia congenita grave. Ho provato rabbia, odiavo tutti", ha ammesso Lessa che per lungo tempo è stata legata a Boosta da cui ha avuto due figlie, Lua Clara e Ira Marie.