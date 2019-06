Chiara Ferragni: "Ecco che cosa penso di Giulia De Lellis"

Una è la fashion influencer italiana più famosa al mondo: Chiara Ferragni, con 16 milioni e 700 mila follower sparsi in giro per il globo. L'altra, Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', è la sua versione meno "patinata", che negli ultimi tre anni si è ritagliata 4 milioni di follower ed un pubblico in costante crescita, pur non travalicando mai i confini italiani. Ebbene, qualche sera fa, è andato in scena un cortocircuito: Ferragni ha sponsorizzato tra le Instagram Stories il brand di costumi da bagno di De Lellis. Dopo pochi minuti, però, il post era sparito. Una svista o un gesto voluto? I più maliziosi - vien da sé - propendono più per la prima ipotesi, sguazzando nei pettegolezzi di una presunta rivalità.

Oggi però arriva la smentita di Chiara. Dietro alla Stories dedicata alla "rivale", non ci sarebbe alcun "pollice birichino", né una distrazione avvenuta durante durante un'attività di spionaggio della concorrenza. “Era - spiega Ferragni - semplicemente una storia di 'The Blonde Salad' (il suo brand, ndr) che dopo 24 ore viene automaticamente resa non visibile dalla piattaforma. Naturalmente io apprezzo Giulia”. Ma perché regalare pubblicità ad una collega? A che pro? Il mistero resta. Poco prima, però, anche De Lellis si era prodigata in complimenti nei confronti della collega: “Io ho apprezzato molto, magari è stato voluto… e, se così fosse, grazie Chiara”. Tutto è bene quel che finisce bene?