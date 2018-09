Il welcome party a Noto per i 150 invitati di Ferragni e Fedez

Ferragnez day one. Chiara Ferragni e Fedez hanno salutato ieri sera gli ospiti giunti nella splendida cittadina barocca di Noto, nel siracusano, con una festa di benvenuto, un "welcome party" prima del matrimonio previsto oggi.

L'evento è andato in scena sui profili social degli sposi (lei fa 14 milioni, lui 6) e degli invitati, sbarcati in Sicilia con volo dedicato. Fedez e Chiara sono arrivati intorno alle 20.40 a bordo di un'auto nera. Lui, in una camicia bianca personalizzata dall'ormai popolare logo (#TheFerragnez); lei in un abito scintillante di paillettes rosa con inserti oro. I due hanno raggiunto palazzo Nicolaci per un bacio dal balcone ed il brindisi pubblico.

Molti Vip raggiungeranno quest'oggi la coppia di sposi ma tra i presenti Bebe Vio che Fedez in una delle Instagram Stories protagoniste del matrimonio più social dell'anno, ha preso in giro dicendo che è già ubriaca. Con lei Giusy Ferreri che ha cantato durante il party. Attesi per oggi Bianca Balti, Paris Hilton, i colleghi giudici della cattedra di XFactor Manuel Agnelli e Mika. La festa è proseguita con Chiara e Federico che hanno mostrato i loro bracciali con scritto Leone, il loro bambino e le fedi con i rispettivi nomi.