Bufera sui Ferragnez, presunti profili fake della mamma di Fedez: lo scivolone social

Che scivolone i Ferragnez, traditi dai social che tanto amano. Fedez e Chiara Ferragni, attualmente in vacanza a Dubai, sono finiti nel mirino dei loro stessi follower per un post di lei che svelerebbe come i genitori di lui, in particolare la mamma manager Tatiana, gestisse dei profili sotto falso nome con cui interveniva nelle discussioni sui social in difesa del figlio.

A chiarire la vicenda è stata la stessa Ferragni sul suo profilo Istangram: "Ragazzi oggi ho per sbaglio pubblicato Leo che giocava con l'iPad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account facebook, apple, instagram e twitter. Le password sono tutte state cambiate subito ma naturalmente c'è chi pensa che quello di twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so' pezzi 'e core. Se volete seguirli su Instagram sono @tatiana_family_01 e @franco.lucia1960, i nostri influencer preferiti".

In sostanza, grazie al post della Ferragni, i seguaci della coppia avrebbe appreso che due profili twitter, 63Camilla e Vittorio Violini, sarebbero stati account gestiti dalla mamma di Fedez, che li avrebbe usati per difendere il figlio nelle diatribe social in cui veniva attaccato. La spiegazione dell'influencer, però, non ha soddisfatto tanti follower, che in queste ore postano frasi critiche. "La toppa è peggio del buco perché la Ferragni vuol far passare la suocera come un'ingenua 'core de mamma' quando sappiamo tutti che è una manager scaltra e amministratrice delle loro fortune. Un bel tacer non fu mai scritto (o postato) #ferragnez", scrive un utente.

"Ma io mi domando, ma due che vivono online, come fanno a fare sti errori? Siam sicuri che non sia solo business per aumentare i followers anche ai parenti?", si chiede un altro. "La suocera della Ferragni è una scaltra manager, una che gestisce la vita e la fama del figlio da tempo, quella che alla boiata del supermercato diceva 'Dovete dire che diamo tutto in beneficenza' ed ora pensano che crediamo alla storiella della Boomer goffa coi social?", scrive una follower più critica. "E fu così che tutti capirono che @jaxofficial ha fatto benissimo a levare le tende!", twitta un altro utente facendo riferimento all'uscita di J-Ax dalla società Newtopia, di cui era socio con Fedez.

In pochi li difendono, altri invece se la prendono con i loro follower: "Io mi meraviglio dei lobotomizzati che li seguono, bevendosi le loro stronzate, adorando la loro nullità, la loro effimera apparenza. Ripijateve, curatevi, uscite di casa". E la prima bufera social dell'anno è servita.