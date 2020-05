Chiara Ferragni incinta? Ecco l'indizio che fa notizia

Il lockdown potrebbe aver portato una dolce sorpresa in casa Ferragni. Ovvero un bebè. Da qualche giorno infatti si moltiplicano in rete i pettegolezzi su una presunta seconda gravidanza dell'influencer, avvalorati da "indizi social" in cui i più romantici intravedono l'arrivo di un secondo figlio dopo Leone, nato due anni fa dall'amore per il marito, il rapper Fedez.

A scatenare per prima i rumors ci ha pensato la stessa Chiara. Come? In una foto pubblicata su Instagram, ha immortalato una collana carica di ciondoli: ogni ciondolo è legato ad un componente della famiglia e, tra gli altri, c'è anche uno spazio per "future children", ovvero per il prossimo bambino. Segno che l'idea della seconda maternità piace molto all'imprenditrice.

Dal canto suo, qualche giorno fa, ci ha pensato Fedez a smentire: "Ho appreso sui social che mia moglie si è fatta fare una collana con dei piccoli ritratti di tutti i componenti della famiglia tra cui un futuro bambino - ha scherzato - non è incinta, penso sia sia portata avanti, non è normale. L'ipotesi 2 è che probabilmente dovrebbe dirmi qualcosa e spero non me lo abbia voluto dire così, ma non credo".

Ma non è finita qui. Perché ieri, durante una passeggiata al parco, la bella Chiara ha sfoggiato un pancino più rotondo del solito, che ha fatto subito gridare alla cicogna in arrivo. Tutta colpa di una gonna aderente sfoggiata durante una passeggiata con Leone. Effetto ottico o dolce notizia in arrivo da comunicare a tempo debito? Chissà.