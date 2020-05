La Fase 2 di Chiara Ferragni: "A volte io e Fedez non ci sopportiamo"

La convivenza forzata dettata dall'emergenza coronavirus mette a dura prova le coppie costrette a condivivere gli stessi spazi. E i personaggi dello spettacolo non fanno certo eccezione. A raccontare qualche retroscena pepato sulla questione è Chiara Ferragni, che da due mesi è chiusa in casa, a Milano, nel prestigioso quartiere Citylife, con il marito Fedez e il figlio Leone, di due anni. Una famiglia esemplare, la loro, come raccontano ogni giorno su Instagram, ma vittima anch'essa di qualche scaramuccia.

Chiara Ferragni e le liti con Fedez

Come va la convivenza tra Chiara e Fedez, sposi dal settembre 2018? "Spesso litighiamo e non ci sopportiamo, nessuno ha una relazione perfetta e nessuno è abituato a passare 24 ore su 24 insieme", scrive l'imprenditrice digitale in risposta a chi la incalza sull'argomento. Battibecchi di poco conto per quella che è una delle coppie più amate dello showbiz. L'amore infatti va sempre a gonfie vele, come racconta la pioggia di rose rosse fatte recapitare a Chiara qualche giorno fa nel giorno del suo compleanno. Irresistibili poi i siparietti con il piccolo Leone sui social, tra post su Instagram e sketch su Tik Tok.

Ma il gioco dell 'domande e risposte' fatto ieri da Chiara non si è fermato solo alla vita sentimentale attuale. L'influencer ha guardato anche al passato che si è lasciata alle spalle, senza risparmiare confessioni, come quella sui tradimenti. "Siamo tutte state lasciate o tradite in passato, è una fase della vita. A me si è spezzato il cuore quando frequentavo un ragazzo qualche mese prima di conoscere Fede. E’ stata la cosa migliore che mi potesse capitare. Ho imparato ad essere completamente felice con me stessa senza ragazzi intorno e sono diventata un’altra persona. Poi ho conosciuto l’amore della mia vita", ha fatto sapere. A dimostrazione di quanto anche le difficoltà l'abbiano resa la donna che è oggi.

Ferragni e il rapporto con la bellezza

Spazio poi al tema bellezza. Ferragni ha spiegato qual è il suo peso ideale e ha anche ammesso che, riguardando vecchie foto in cui era più magra, non si piace per niente. "Di solito peso tra i 58 e i 60 chili, dipende da quanto mangio e da quanto mi alleno. Penso che sia il peso giusto per me, visto che sono alta 1 metro e 77. In passato sono stata più magra ma ora non mi piace per niente come ero in quei periodi. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste. Per me la felicità è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita, ma allo stesso tempo poter non pensare sempre ad essere perfettamente in linea"