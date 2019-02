Chiara Ferragni, il nuovo tatuaggio per Leone conquista la rete | FOTO

Un angioletto paffuto e sorridente, con tanto di ali e ciuffo biondo, ma il volto è quello di Leone. Questo il nuovo tatuaggio di Chiara Ferragni dedicato al figlio, nato a marzo dall'amore per il marito Fedez.

Il nuovo tatuaggio di Chiara Ferragni per il figlio Leone

Chiara ha pubblicato stamattina la foto del tattoo. "My little angel Leo - si legge - is on my hand now 💘 Can you believe this is my 27th tattoo?". Ovvero: "Il mio piccolo angelo Leo è sulla mia mano ora. Ci credete che questo è il mio 27esimo tatuaggio?". La fashion influencer ha inoltre rivelato che il disegno è ispirato ad un omaggio ricevuto da un gruppo di fan, che su Instagram hanno creato la pagina 'Se i quadri potessero Ferragnez', in cui riproducono la famiglia vip in versione grafica.

Pioggia di like da parte dei fan, che hanno apprezzato il tenero gesto della neo mamma: più di 300mila in poche ore.