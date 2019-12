Party vip per i 50 anni di Gianluca Mech: tutte le foto

Tante celebrità ieri a Roma al party di Gianluca Mech. Con la sua rinomata positività e il suo incontenibile entusiasmo, l'imprenditore, divulgatore scientifico e guru della Tisanoreica, nonché amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo, ha festeggiato cinquant'anni circondato dagli affetti più cari e dai collaboratori più importanti. "Questo traguardo mi inorgoglisce perché contraddistinto da nessun tipo di ansia ma da tante nuove consapevolezze - ha dichiarato Mech - Contrariamente a tanti che tendono a rimpiangere il passato, io mi preferisco oggi rispetto a quando di anni ne avevo trenta".

Elegante in completo scuro, Mech ha accolto i suoi ospiti nel suggestivo giardino orientale di un noto ristorante fusion della Capitale. Tra piano bar, cucina giapponese e brindisi, a scatenarsi in karaoke e danze c'erano Roberta Capua, conduttrice insieme al re del benessere de 'L'ingrediente perfetto' su La 7, Anna Moroni, storica spalla di Antonella Clerici a 'La prova del Cuoco', Rosella Sensi, imprenditrice, i conduttori Beppe Convertini e Janet De Nardis, la modella curvy Elisa D'Ospina, la Contessa Patrizia De Blank con la figlia Giada, i produttori Giangy Foschinini ed Elio Bonsignore, gli attori Graziano Scarabicchi e Francesca Ceci. A mezzanotte, poi, una megatorta al cioccolato annaffiata da fiumi di champagne. "Adesso spero che la vita mi riservi l'opportunità di conseguire una nuova laurea ma, soprattutto, di vedere crescere ulteriormente, a livello internazionale, una realtà consolidata come la mia Tisanoreica", ha proseguito il festeggiato, che ha approfittato della serata per augurare agli invitati, accorsi da tutte le parti del mondo, un felice Natale e un 2020 ricco di soddisfazioni.